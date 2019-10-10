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Прямые иностранные инвестиции в российские компании за девять месяцев 2019 года выросли почти в пять раз — с $4,4 млрд до $21,8 млрд.

Больше всего денег — $10,3 млрд — инвесторы вложили в первом квартале. Затем последовало снижение до $4,9 млрд, а после рост — до $6,6 млрд, говорится в материалах ЦБ России....