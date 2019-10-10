Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения с Китаем валютного соглашения, условия которого были уже ранее согласованы в этом году.
Вашингтон рассчитывает, что после подписания документа страны смогут продолжить переговоры по таким ключевым вопросам, как принудительная передача технологий и интеллектуальная собственность, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть временную торговую сделку с КНР. Однако при этом он «желает обширных договорённостей». По словам американского лидера, временные договорённости в рамках торговой войны он готов обсуждать, поскольку это может помочь разрядить обстановку и «снять взаимные ввозные пошлины».
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