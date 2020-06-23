Россияне стали меньше тратить деньги на еду после отмены изоляции

https://static.news.ru/photo/67d469a2-b557-11ea-990f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После начала в мае постепенной отмены ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, жители России стали меньше денег тратить на еду как в относительном, так и в абсолютном выражении. Об этом сообщили эксперты холдинга «Ромир» по итогам проведения расчёта Food Index.

В мае среднестатистическая российская семья потратила 57,6 тысячи рублей. Данные показатели на 1,4% выше апрельских и на 13,5% выше аналогичных прошлогодних. Расходы граждан РФ на продукты питания составили 42% от общих трат, то есть — 23,9 тысячи рублей. Доля трат на еду в апреле составила 46% — 26 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что предыдущее значение индекса было минимальным за период наблюдений. Данный факт обусловлен снижением благосостояния и настроения среди россиян. Также показатели являлись следствием роста цен и карантинных мер.

В течение января и февраля показатели Food Index держались на уровне примерно 34%. После начала пандемии, введении в РФ режима изоляции и выходных дней они подскочили. В марте до 36%, а в апреле — до 46%.

В январе — феврале российская семья в среднем тратила 60,5 тысячи рублей, в марте — 65,4 тысячи, в апреле — 56,8 тысячи. В мае показатели немного выросли до 57,6 тысячи.

Несмотря на положительную динамику, выражающуюся в снижении расходов на еду и росте совокупных расходов, индекс принял текущее значение на фоне большей определённости покупателей: необходимости в закупке товаров на длительный срок в мае у покупателей уже не было. Это говорит о том, что сейчас влияние на индекс оказывают скорее структурные, чем временные факторы, — приводит сообщение экспертов холдинга РБК.

По словам специалистов, возврата индекса к прежним значениям ждать не приходится. В течение ближайших месяцев показатели будут изменяться в направлении стабилизации.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне во время пандемии стали экономить на еде. Доля низкого ценового сегмента в ассортименте товаров повседневного спроса, а также продуктов питания выросла в мае 2020 года до 17,7%. При этом среднегодовое значение составляет 16,9%.

Доля товаров премиального ценового сегмента в мае уменьшилась до 34,4%, в то время как в среднем по году показатель составляет 35,8%.