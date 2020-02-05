https://static.news.ru/photo/a2164d50-481b-11ea-ba44-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на следующей неделе кабинет министров планирует рассмотреть поправки в бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию, а также доработать и принять законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

Планируем как можно скорее доработать и принять законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует стабильность при реализации крупных инвестиционных проектов, — цитирует ТАСС Мишустина.

Как писал NEWS.ru, представители государственных ведомств и управленцы подвергли критике законопроект Минфина России о защите и поощрении капиталовложений. Глава Государственно-правового управления Лариса Брычёва предположила, что в некоторых случаях исполнение закона может привести к нарушению Конституции. По её мнению, проект закона может ограничить регионы в принятии собственных видов господдержки. Также она указала на пункт закона, допускающий интервенцию властей в отношения между инвесторами, что прямо противоречит Гражданскому кодексу, где есть запрет на произвольное вмешательство госорганов в частные дела.