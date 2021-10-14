«Пилят сук»: Путин об американцах, использующих доллар для санкций

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. По мнению главы государства, Россия вынуждена переходить на другие валюты в своих финансовых операциях. Выдержки из беседы президента с телеканалом CNBC привёл сайт Кремля.

Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчётам в долларах за санкционную продукцию, — отметил Путин.

Он добавил, что объём расчётов, а также объём личных резервов в странах мира в долларах сокращаются. Президент отметил, что американцы «в интересах сиюминутной политической конъюнктуры вредят самим себе».

Ранее Владимир Путин сообщил, что главная задача властей в России — рост доходов граждан страны. Он подчеркнул, что правительство будет действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.

Чтобы выполнить эту задачу, по словам главы государства, властям необходимо наладить рост экономики и изменить её качество, что является долгосрочной задачей.