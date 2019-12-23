https://static.news.ru/photo/8f1e8cbc-a9ce-11e9-8e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов назвал условие, при котором россияне могут получать пенсию в 52 тыс. рублей. По его словам, человек, добровольно откладывающий выход на пенсию, способен увеличить будущие выплаты, используя два бонуса.

Можно повысить свой индивидуальный коэффициент и дополнительно получать фиксированную выплату на соответствующие коэффициенты. Об этом сообщают в ПФР.

Данные коэффициенты применяются, когда выход на пенсию по старости отодвигается не менее чем на один год. По словам главы ПФР Антона Дроздова, коэффициенты увеличиваются за каждый год, когда человек не выходит на пенсию. При этом государство будет учитывать страховые взносы, которые человек отчисляет с зарплаты после получения права на пенсию.

Россиянин, который проработал год после официального выхода на пенсию, может увеличить свои коэффициенты для пенсии и фиксированной выплаты до 1,07 и 1,056. Максимальные цифры, которых можно достичь за 10 лет и более, составят 2,32 и 2,11 соответственно. Россиянин, который после наступления пенсионного возраста трудился 10 лет и более, с учётом всех коэффициентов может рассчитывать на 52 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ПФР Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Чиновник напомнил, что с 2016 года они индексируется только после увольнения. По его словам, количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. Далее к полученной сумме приплюсуют актуальный размер фиксированной выплаты. Она в 2020 году составит 5 686,25 рубля.