https://static.news.ru/photo/a54fb2fe-4e33-11ea-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

25% россиян считают оклады коллег неоправданно завышенными. По крайней мере — в сравнении с собственными доходами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Эти данные совпадают с количеством тех, кто заявил о наличии доступа к информации о заработке товарищей по предприятию, информирует аналитический центр портала по поиску работы Зарплата.ру. 18% опрошенных сообщили, что знают цифры из-за специфики работы, ещё 7% заявили, что в их компаниях такая информация открыта для всех.

Правда, 24% не имеют понятия ни о чьём заработке, кроме своего. При этом 51% россиян знают о размерах зарплат лишь некоторых сотрудников.

Вместе с тем, 31% респондентов высказали мнение, что коллеги должны получать больше, чем получают сейчас, а 44% назвали оклады сотрудников своего предприятия соответствующими ожиданиям.

Ситуация с доходами руководителей иная. Лишь 31% участников опроса знают, сколько зарабатывает их начальник. 53% из них считают размер зарплаты босса справедливым. 27% уверены, что тот получает слишком много, а каждый пятый убеждён, что руководитель получает недостаточно.

При этом размер своей зарплаты почти половина жителей страны называют справедливым на общем фоне, такое мнение высказали 48% опрошенных.

Ранее в ходе другого опроса, как писал NEWS.ru, россияне рассказали, насколько они довольны своей зарплатой и что могут купить на неё. Удовлетворены получаемым доходом только 19% работающих, недовольны своей зарплатой все остальные — 81%.