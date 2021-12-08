МВД заставит банки «сливать» все данные о россиянах для проверок

МВД хочет, чтобы банки раскрывали личные данные россиян по решению суда, когда ведомству будет необходимо провести доследственную проверку. Законопроект, подготовленный МВД, прописывает единый механизм получения сведений, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и статьи 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним, — посетовал Курносенко.

По его словам, новый механизм, предложенный МВД, будет «прозрачным» и единым для всех кредитных организаций России. Он позволит избежать нынешних проблем с затягиванием получения данных.

Ранее «Сбер» предложил Госдуме рассмотреть инициативу о наказании сотрудников банков и прочих лиц, виновных в сливе баз данных клиентов. Их предложили сажать на восемь лет. Законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ, его уже поддержали в Центробанке и Ассоциации банков России.