Курс доллар на открытии торгов снизился до 74,85 рубля

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На открытии торгов Мосбиржи 14 сентября курс доллара снизился на 0,27% до 74,85 рубля по сравнению с ценой закрытия торгов в минувшую пятницу.

Курс евро опустился на 0,29% до 88,59 рубля, свидетельствуют данные по состоянию на 10:00, пишет ТАСС.

По состоянию на 10:05 доллар торгуется по 74,63 рубля, евро — по 88,42 рубля.

Индексы российских рынков на открытии торгов растут. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% до 2918,29 пункта, РТС увеличился на 0,1% до 1224,12 пункта. К 10:07 индекс Мосбиржи вырос на 0,6% до 2927,74, индекс РТС — на 1% до 1235,69 пункта.

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