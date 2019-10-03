https://static.news.ru/photo/6c5135b0-e68a-11e9-8fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Для оценки работы правительства и президента недостаточно результатов исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) о том, что только 7% граждан принадлежат к среднему классу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что к данным ВШЭ Кремль отнёсся с большим вниманием, передаёт РБК .

Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным, — сказал Песков.

Профессор НИУ ВШЭ Наталья Тихонова в своём докладе сообщила, что фактические доходы представителей среднего класса, живущих в России, сокращаются последние пять лет. Исследование показывает, что в России средний класс — это более 38% всего населения страны. При этом ядро этого сегмента составляет всего лишь 7% населения России, то есть — 10,3 млн человек. Средний доход в домохозяйствах — немногим более 47 тысяч рублей, писал News.ru.