Коллекторы выяснили, сколько россиян могут просрочить платежи по кредитам

https://static.news.ru/photo/c781158c-9322-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) показало, что почти 40% сотрудников российских компаний из-за нерабочих дней могут выйти на просроченную задолженность.

К числу самых уязвимых отраслей экономики, в которой они заняты, коллекторы отнесли туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, сферу продаж. Они называются наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. Доходы сотрудников этих сфер в апреле сократились на 10–50% в зависимости от профессии и сегмента занятости, сообщает ТАСС.

По расчётам аналитиков НАПКА, к концу 2020 года количество россиян с просроченной задолженностью не должно превысить 5,5–5,7 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты НАПКА составили рейтинг регионов России, чьи жители чаще всего не платят по кредитам. Согласно исследованию, лидерами по просроченным платежам стали жители Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Причём в Ингушетии зафиксирована и одна из самых низких просроченных задолженностей на одного человека — 7,8 тысяч рублей.