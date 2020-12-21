Финансист рассказал, как получить кредит в случае отказа всех банков

https://static.news.ru/photo/50037246-429c-11eb-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Отказ банка в выдаче кредита может быть вызван самыми разными причинами — от уже имеющейся закредитованности клиента, когда он уже имеет один или несколько займов, до его трудовой истории — когда человек слишком часто меняет работу и велик риск того, что он станет неплатёжеспособным. Причиной отказа также может стать недостаточный подтверждённый уровень дохода и плохая кредитная история, отмечают финансовые эксперты.

Последний случай — один из наиболее неприятных. Иногда неблагонадёжная репутация образуется из-за ошибки банка. Поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно проверить кредитную историю.

Для этого можно заглянуть в Центральный каталог кредитных историй, где хранится информация о том, в каких именно бюро находится досье на конкретного человека. После ответа можно направить запросы во все бюро кредитных историй (БКИ) и получить полную информацию.

Если подтвердится ошибка банка, необходимо направить заказным письмом заявление в БКИ. Там обязаны перепроверить данные на основании заявления и исправить ошибку.​ Правда, это займёт какое-то время.

В случае отказа в кредите из-за реально плохой кредитной истории ни в коем случае нельзя обращаться к тем, кто обещает полностью её «обелить», так как это мошенники.

Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в неё были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно, заёмщик становится исправным плательщиком, — цитирует ПРАЙМ финансового советника и эксперта по личным инвестициям Ивана Капустянского.

Так как крупный банк вряд ли сразу одобрит неблагонадёжному заёмщику даже маленький кредит, начинать можно с организаций, которые выдают мелкие и дорогие займы и отправляют данные о займе в БКИ. Однако действовать с микрофинансовыми организациями следует очень аккуратно, советуют финансисты: нужно внимательно читать договор, так как бывают очень высокие процентные ставки.

После получения небольшого кредита можно попробовать одобрить кредитную карту в крупном банке, затем потребительский кредит и так далее. Главное условие при восстановлении кредитной истории — ни в коем случае не нарушать условия возврата средств.

Кроме того, аналитики рекомендуют соблюдать несколько правил. Выплаты по всем кредитам не должны превышать 30% от бюджета. Кроме того, необходимо сформировать запас денег на счету, чтобы эта сумма могла покрыть все расходы на период от трёх месяцев на случай временной потери работы или возникновения непредвиденных ситуаций. Помимо этого, следует пересмотреть и по возможности оптимизировать расходы.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиян предостерегли от кредитов в канун новогодних праздников. Дело в том, что банки в этот период создают различные интересные предложения, а клиенты в предвкушении торжеств зачастую даже не читают условия договора. Те могут быть хорошими, но предусматривать жёсткие меры в случае просрочек.