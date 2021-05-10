Индекс МосБиржи установил исторический рекорд

https://static.news.ru/photo/99877ba2-b186-11eb-af83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи впервые в истории торгов на площадке превысил 3700 пунктов. По состоянию на 14:49 мск он вырос на 0,74%, до 3709,56 пункта.

Незначительный рост демонстрирует и индекс РТС — на 0,27%, до 1581,81 пункта. Курс доллара на торгах составляет 73,9 рубля (+0,22%), евро — 89,9 рубля (+0,23%).

В то же время на лондонской бирже ICE возросла стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле — на 0,615%, до $68,7 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $64,24 за баррель (+0,524%).

Ранее сообщалось, что курс рубля стабилизировался перед встречей российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая может состояться в июне. Также оказать влияние на рубль могла новость об отмене аукциона Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Президент США запланировал на июнь своё первое европейское турне.