https://static.news.ru/photo/be5d68a4-e344-11e9-8095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания «Флеш Лайт Капитал» подала иск о банкротстве авиакомпании Utair на сумму 307,8 тысячи рублей. Заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде ХМАО 27 сентября.

19 и 20 марта 2019 года четыре контрагента Utair — «Флеш Лайт Капитал», «Юган-Юнион кард», «Интер» и «Гидпромэнергострой» — подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

11 июня арбитражный суд отказал «Флеш Лайт Капитал» во введении наблюдения в отношении перевозчика в связи с уплатой Utair долга компании.

Кроме того, там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить долг, однако «справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства».

Как ранее писал News.ru, российская авиакомпания Utair в первой половине сентября отправила 11 банкам-кредиторам предложение выкупить собственный долг в 39,1 миллиарда рублей с существенным дисконтом.