Эксперт рассказал, как вдвое снизить расходы на услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/fd2ae7c4-b8d6-11ea-99c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует три способа, использование которых может снизить ежемесячную плату за «коммуналку» в 1,5–2 раза. Их перечислил генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Первый и самый очевидный способ — оплата счетов в срок, так как в случае просрочек пени и штрафы становятся дополнительной статьёй расходов. Второй способ — установка счётчиков на газ, воду и электричество.

При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счётчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счётчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше), — объяснил Минко.

Третий способ — не самый очевидный, это — использование всех возможностей истратить меньше электричества и сохранить тепло. В частности, приобретение энергосберегающих ламп в качестве всех источников искусственного света и замена окон и рам на пластиковые. Хорошие окна не допустят расхода тепла зимой. Также сэкономить на освещении можно регулярно делая уборку, передаёт ПРАЙМ.

Даже регулярное мытьё светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить — ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки, — сказал эксперт.

Минко предостерёг от попыток сберечь деньги, незаконно подключаясь к разным сетям, так как это чревато не только аварией, но большими штрафами по статье «Хищение ресурсов».

Тем, кто живёт в многоэтажках, специалист посоветовал принимать активное участие в решениях домоуправляющей компании, которая призвана работать в интересах жильцов, в том числе это касается и вопросов экономии на услугах ЖКХ.

Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланировано в России на 1 июля, в среднем по стране они подорожают на 4%, при этом ощутимее всего — в Чечне, на 6,5%, а в Ненецком автономном округе повышение будет минимальным— 2,4%. В ряде регионов — Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — максимальный индекс платы за коммунальные услуги установлен на уровне 5–5,4%. В остальных регионах тарифы поднимут на 3,6–4,9%.

Как писал NEWS.ru ранее, пандемия коронавируса привела к падению объёмов платежей за услуги ЖКХ примерно на одну десятую часть. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.