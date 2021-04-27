Экономист рассказал, что способно обрушить доллар

https://static.news.ru/photo/4c2a6c0a-a64d-11eb-b089-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не способна в одиночку ослабить позиции американской национальной валюты, однако это получится сделать, заручившись поддержкой союзных государств. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

По его словам, доллар занимает слишком важную роль в обороте мировой экономики — одной стране не под силу пошатнуть его позиции. Поэтому целенаправленно обрушить валюту США получится только скоординированными усилиями стран БРИКС и их союзников.

Если бы страны БРИКС и те страны, с которыми они поддерживают тесные политические и экономические связи, скоординировано бы проводили политику выведения доллара из взаимного оборота, то это могло бы довольно сильно повлиять на его позиции. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Как отметил профессор, совместная атака на доллар вполне возможна в обозримой перспективе, однако моментально добиться ослабления его позиций не получится. К тому же отказывающиеся от американской валюты страны должны обладать сильной экономикой.

Эти страны должны укреплять и свои собственные экономические позиции, потому что только наличие сильной экономики может позволить им вести самостоятельную игру, — подчеркнул экономист.