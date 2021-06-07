Экономист рассказал, что поможет снизить закредитованность россиян

https://static.news.ru/photo/edd1b1de-c773-11eb-8893-96000091f725_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские банки выдали в мае кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что лишь на 12% меньше, чем в рекордном по этому показателю апреле. Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что пока у россиян не повысятся реальные доходы, они так и будут брать займы, чтобы обеспечить уровень потребления, к которому уже успели привыкнуть. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Главным образом кредитная активность не охлаждается потому, что спрос сохраняется. У нас динамика реальных располагаемых доходов населения в первом квартале снизилась на 3,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. На фоне падающих доходов люди пытаются поддержать уровень потребления, к которому привыкли несколько лет назад, влезая в кредиты всё больше, — отметил Николаев.

Экономист указал также на рост в стране личных банкротств. По итогам прошлого года их число увеличилось на 60%.

Проблемы заёмщиков могут в конечном итоге отразиться и на системе устойчивости банковской системы. Если не будет устойчивого роста не просто экономики, а именно доходов граждан, люди по-прежнему будут решать свои проблемы, залезая в долги, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в мае банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн рублей), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года. Аналитики Frank RG подчеркнули, что с начала года объём одобренных займов достиг 5,3 трлн рублей, что на 2 трлн больше, чем за тот же период прошлого года.