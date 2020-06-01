Доллар дешевеет на фоне протестов в США

https://static.news.ru/photo/0cf036a8-a420-11ea-b480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский доллар до сих пор находится в «красной зоне» по отношению к другим мировым валютам. Участники торгов таким образом реагируют на протесты в США.

По состоянию на 18:09 по Москве 1 июня 2020 года евро стоит $1,1126 за единицу. Курс валюты США к иене снизился до 107,59 иены.

Индекс доллара к корзине валют основных торговых партнёров Белого дома упал на 0,51% — до 97,84 пункта.

По данным Центробанка РФ, доллар стоит 69,71 рубля за единицу, евро — 77,6 рубля.

Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жёсткий удушающий приём, и в итоге он скончался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают уверенный рост на фоне статистики из Китая во время торгов 1 июня 2020 года.

Китайская компания NetEase сообщила о планах выхода на биржу в Гонконге. Также технологический гигант намерен покинуть рынок США.