Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

https://static.news.ru/photo/38604ab0-da23-11ea-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Чистая прибыль крупнейшей по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco во втором квартале текущего года составила $6,6 млрд. Это в 3,7 раза меньше показателя этого же периода 2019 года ($24,7 млрд).

За полугодие прибыль снизилась вдвое — до $23,2 млрд, — говорится в отчёте компании.

Падение чистой прибыли объясняется пандемией коронавируса и, как следствие, ухудшением ценовой конъюнктуры. При этом компания не стала снижать дивиденды своим акционерам. Они даже увеличились по сравнению с первым кварталом с $13,4 млрд до $18,75 млрд.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за II квартал составил $6,1 млрд, снизившись в три раза по сравнению с прошлым годом, а за первое полугодие — $21,1 млрд, что тоже в 1,8 раз меньше прошлогодних показателей. Добыча углеводородов во II квартале находилась на уровне 12,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, добыча нефти на максимуме достигала 12,1 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, американская компания Apple снова стала самой дорогой публичной компанией в мире. Она забрала это звание у аравийской Saudi Aramco. Акции IT-гиганта по состоянию на 31 июля подорожали на 6,84%, до $411,08. Таким образом, его капитализация составила $1,78 трлн. Капитализация Saudi Aramco меньше на $10 млрд. Ценные бумаги Apple увеличились в цене после публикации хорошей отчётности.