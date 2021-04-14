Банки обманывают россиян с дебетовыми картами

https://static.news.ru/photo/cdef81aa-cee7-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правозащитники требуют от Центробанка принять меры по борьбе с недобросовестной практикой продаж (мисселингом) всех банковских продуктов. Дело в том, что некоторые кредитные организации обманывают россиян по программам лояльности, связанных с кешбэком по дебетовым картам.

Как рассказали «Известиям» в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), по результатам их исследования топ-20 крупнейших российских банков прибегают к недобросовестным практикам при продаже своим клиентам подобных программ.

Во многих договорах, например, прописывают заведомо невыполнимые условия или же банки оставляют за собой право решать, начислять баллы или нет.

Также финансовые организации начисляют всевозможные комиссии, которые вообще могут увести клиента в минус, заявили правозащитники.

Банк России признал, что подобные проблемы существуют, но отнесли их к области информированности клиентов.

С лета 2021 года российские банки будут выкупать у граждан обратно продукты, которые были проданы с использованием обманных схем, писал NEWS.ru. Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.