Проданные обманом продукты банки будут выкупать обратно

https://static.news.ru/photo/02c6951c-7be5-11eb-bd77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С лета 2021 года российские банки будут выкупать у граждан обратно продукты, которые были проданы с использованием обманных схем. Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующий законопроект, который будет регулировать деятельность кредитных организаций, уже находится на рассмотрении. Правовую норму примут в апреле. В силу закон вступит в июне-июле.

По словам Аксакова, в последнее время распространились случаи продажи банками одной услуги под видом другой. Вступление регулирующего закона в силу позволит избежать повторения подобных инцидентов. При этом представители крупнейших отечественных банков опровергают тот факт, что их сотрудники навязывают одни услуги под видом других, занимаясь так называемым «мисселингом».

Эксперты отметили актуальность проекта, но непонятно, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули, пишут «Известия».

Как ранее передавал NEWS.ru, новая схема финансового обмана граждан появилась в России. В соответствии с ней мошенники начисляют денежную сумму человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть эти деньги уже на другие реквизиты.

В случае согласия клиента платёж выступает в качестве так называемого «закрепительного», после которого карта будет привязана к определённому сервису в Интернете. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.