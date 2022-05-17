«Зарабатывать тоже надо»: Лайшев об участии Трусовой в шоу Плющенко Президент «Самбо-70» объяснил участие Трусовой в шоу Плющенко желанием зарабатывать деньги

Александра Трусова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что участие Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» не означает, что она покидает группу Этери Тутберидзе, передаёт «Татар-Информ». Серебряный призёр ОИ-2022 таким образом просто хочет заработать денег, отмечает Лайшев.

Это не означает, что Трусова вновь покидает группу Этери Тутберидзе. Просто у фигуристок сейчас более свободный график, и они ищут варианты, чем заняться. Ведь зарабатывать тоже надо. Все они стали звездами и имеют право на собственный выбор, — сказал Лайшев.

В сезоне-2020/21 Александра Трусова выступала под руководством Евгения Плющенко, затем она вернулась в группу Этери Тутберидзе. На ледовом шоу Плющенко она стала единственной представительницей группы Тутберидзе.

Ранее Александра Трусова в своём Telegram-канале опубликовала фотографию с Марком Кондратюком. Фигуристы проводят совместный отпуск в Дубае.