Поддержал Костомарова и выиграл 5 млн: как Ягудин «вынес» всех В Москве состоялся турнир шоу-программ «Русский вызов» с участием Евгении Медведевой, Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Чем они удивили зрителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Турнир шоу-программ «Русский вызов» стал, пожалуй, самым ожидаемым событием этой весны в фигурном катании: на льду дворца «Мегаспорт» сошлись действующие и бывшие спортсмены. Победителем соревнования и обладателем главного приза в пять миллионов рублей стал 43-летний Алексей Ягудин. Подробности шоу, посвященного Роману Костомарову, который продолжает бороться за жизнь в одной из московских больниц, — в репортаже журналиста NEWS.ru.

Чем интересен турнир

Турнир шоу-программ «Русский вызов», придуманный в условиях мировой изоляции российских фигуристов, привлек внимание большого числа болельщиков. В первую очередь за счет необычного формата. Никогда еще на одном льду в рамках соревнований не выступали действующие и бывшие фигуристы. А здесь — София Акатьева против Алексея Ягудина, Евгения Медведева против Алины Загитовой, Максим Траньков в паре с Татьяной Волосожар против своих же учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Однако полных трибун не наблюдалось. Ряды верхнего сектора ледовой арены «Мегаспорт» были практически пусты. Даже нижний сектор был заполнен не до конца. Свободных мест для такого турнира, для вечера субботы было достаточно много. При этом за час до начала мероприятия все кассы дворца уже были закрыты. Видимо, перекупщики приобрели заранее слишком много билетов.

Какие номера показала команда Тутберидзе

С самого начала говорилось, что главным критерием турнира шоу-программ будет оригинальность постановок. Фигуристы, допущенные до турнира, должны были продемонстрировать необычные номера. Тем удивительнее, что победитель финала Гран-при 2023 года Петр Гуменник выступил под композицию, которая относится к золотому фонду фигурного катания — «Болеро».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Гуменник

Вообще, когда на лед выкатили черный рояль, было ощущение, что из него должен выйти Гуменник в образе балерины, но не случилось. Петр просто откатал номер, а потом сел за рояль и исполнил отрывок фортепьянного «Болеро». Правда, в записи.

И таких номеров, к сожалению, было немало. Например, олимпийские чемпионы Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев выступили под песню Can’t Help Falling in Love. В этом году с короткой программой под эту композицию выступала Софья Самоделкина, а Алина Загитова использовала эту музыку для своей показательной программы в прошлом году.

Несмотря на красоту постановок учеников Алексея Мишина — Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой (обе поставил Илья Авербух), нельзя сказать, что в мы увидели их в неожиданных образах. А ведь Лиза еще на финале Гран-при говорила, что хотела бы удивить публику смешным номером.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

То же самое можно сказать про команду Этери Тутберидзе. Ее штаб постоянно ругают за приверженность одному стилю. Турнир шоу-программ мог стать площадкой для настоящих экспериментов, но и тут не случилось. Всё те же лирические образы преобладали. Только вот Камила Валиева в роли шамана, вызывающего дождь, немного выбилась из общего контекста.

Но в плане реквизитов группа Тутберидзе точно всех обошла. Софья Акатьева, которая спустилась на Землю (он же лёд) на Луне, Валиева с ее дождем, бубном и шалашом впечатлили.

А были фигуристы, откатавшие по-настоящему яркие программы?

Оригинальные номера в шоу, конечно, были. Один из самых ярких показал ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин. Юный фигурист, который, по сути, только в этом сезоне заявил о себе, не стал ограничиваться одним образом, а сразу примерил четыре.

Сначала он предстал в качестве «красной балерины» Алины Загитовой, затем перевоплотился в стюардессу Елизавету Туктамышеву. Далее Ветлугин стал Плющенко и порадовал всех оголенным прессом под песню Sex Bomb. Ну и завершилось всё это действо «Зимой» Ягудина. Чего стоила одна дорожка «Зимы» в конце! Было не хуже, чем у Ягудина. То есть за один номер юный фигурист показал четыре культовых образа мирового фигурного катания. Тем удивительнее, что за свой сверхоригинальный номер он получил меньше 15 баллов из 20 возможных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин

Интересую тему для постановки выбрал олимпийский чемпион Марк Кондратюк. Он предстал в образе Маленького принца из известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Самый известный футбольный фанат в мире фигурного катания Александр Галлямов наконец осуществил свою мечту и исполнил программу на футбольную тематику, в которой его партнерша Анастасия Мишина стала мячом. Питерские фигуристы ожидаемо появились на льду в сине-бело-голубых цветах.

Кто победил в новом раунде противостояния Медведевой и Загитовой

В силу того что турнир шоу-программ стал первым «официальным» соревнованием, на котором сошлись впервые за четыре года Алина Загитова и Евгения Медведева, многие этот турнир рассматривали в контексте продолжения известнейшего противостояния.

Евгения Медведева решила тоже поиграть на этой теме. Как только она вышла на лед, на экране показали видео из того самого Пхёнчхана, из «кисс энд край», когда она узнала, что проиграла олимпийское золото. Далее под живой вокал Мии Бойко (песня «Высоко) двукратная чемпионка мира исполнила программу. Строки припева «Повезет, всем назло!» добавляли дополнительного «надрыва».

Дополнить красок и в без того неловкий момент решил ведущий мероприятия Дмитрий Хрусталёв, выдав на весь зал следующую фразу: «На экране мы увидели кадры с Олимпиады, когда ты не заняла то место, которое ДОЛЖНА БЫЛА ЗАНЯТЬ!».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова

Благо Алина Загитова не поддалась пхёнчханским флешбэкам и исполнила отвлеченную программу. Она предстала в образе Мэрилин Монро. Небольшая деталь: даже в турнире шоу-программ Медведева уступила Загитовой.

На что Ягудин потратит призовые 5 миллионов рублей

Так сложилось, что турнир шоу-программ пришелся прямо на день рождения олимпийского чемпиона Алексей Ягудина, и он смог устроить себе настоящий праздник, выиграв в первом розыгрыше развлекательного турнира.

В свои 43 года ученик Татьяны Тарасовой выглядел не хуже многих действующих фигуристов и поразил публику своим артистизмом и тройным тулупом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин

После проката зрители встали со своих мест. Не смог сдержаться даже Авербух: он выбежал на лед и крепко обнял своего «ученика» (Авербух ставил Ягудину программу). А сам Алексей побежал к Татьяне Тарасовой.

В «кисс энд край» Ягудин шутил и спрашивал у ведущего, приходили ли к нему на день рождения 10 тысяч человек. А также строил планы, что на выигранные 5 миллионов сделает операцию на колено и после вернется в спорт.

Жаль, Евгений Плющенко отказался от участия в турнире шоу-программ, сославшись на маленький призовой фонд — он хотел 10 миллионов. Тогда бы зрители смогли стать свидетелями настоящей дуэли между старыми соперниками.

Как фигуристы поддержали семью Романа Костомарова

Весь турнир «Русский вызов», по сути, был посвящен олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который с января этого года борется за жизнь. Еще до старта шоу ведущий Хрусталев обратился к семье Костомарова.

К сожалению, с нами сейчас нет нашего друга, любителя фигурного катания. Рома, Оксана, мы с вами. Вся эта энергия зала для вас, — сказал ведущий.

Позже к Роману обратился олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, а в самом конце все участники проекта выстроились перед экраном, где появилась фотография Романа и его супруги Оксаны Домниной, и стали аплодировать.

На такой ноте и завершился турнир шоу-программ. Первый блин точно не получился комом, но многие моменты предстоит доработать.