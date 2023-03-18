И тут санкции: кто запрещает Тарасовой комментировать фигурное катание Татьяну Тарасову не пригласили комментировать второе подряд соревнование по фигурному катанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Татьяну Тарасову не пригласили комментировать второе подряд соревнование по фигурному катанию. 18 марта в Москве прошел турнир по шоу-программам «Русский вызов», где победил ученик Тарасовой Алексей Ягудин, однако наблюдать за его выступлением она могла лишь со стороны. Кто и почему запрещает Тарасовой комментировать «фигурку» на телевидении — в материале NEWS.ru.

Кому не понравились комментарии Тарасовой

В конце декабря 2022-го Telegram-канал Mash сообщил, что отец серебряной призерки ОИ-2022 в Пекине Александры Трусовой Вячеслав Трусов потребовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления его дочери. Речь идет о словах Тарасовой, сказавшей, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях». Ягудин же в одном из интервью сделал замечание о чистоте вращения Саши.

По информации ресурса, руководство Первого канала отказалось выполнить просьбу отца Трусовой, после чего логотип Первого исчез с формы спортсменки.

Что Тарасова и Ягудин ответили отцу Трусовой

Комментируя недовольство Вячеслава Трусова, Татьяна Анатольевна предположила, что у того «наверное, что-то с головой», передавал портал Sports.ru.

У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки? Саша — взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела? — недоумевала Тарасова.

Ягудин добавил в своем Telegram-канале, что не обижается на Вячеслава Трусова и «с уважением относится к Саше, ее достижениям и мастерству». Он признался, что не понимает сути претензий.

Каким бы хорошим спортсменом не была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников — это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. <...> Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех, — заявил Ягудин.

Почему спустя два месяца Тарасову отстранили от комментирования финала Гран-при России

В начале марта выяснилось: Тарасова не будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию. В интервью РИА Новости она объяснила, что считает причиной этого санкции со стороны директора спортивного вещания Первого канала Ольги Черносвитовой за ее поддержку Евгения Плющенко.

Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся, — рассказала Тарасова.

В чем Тарасова поддержала Плющенко

В феврале 2023 года на юниорском первенстве России по фигурному катанию случился скандал. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко остался недоволен оценками, которые получили его воспитанницы Вероника Жилина и Софья Титова, и раскритиковал работу судей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Плющенко

Татьяна Тарасова поддержала позицию Плющенко. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что спортсмен «обратил внимание на тенденцию, какие оценки получили его девочки за хорошие прокаты. Просто терпения ему пока не хватает, но ему это как олимпийскому чемпиону простительно».

Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди. И сейчас я не надеюсь, что они прислушаются к моему мнению. Они все знают себе цену и не держатся за свои места, судить — не их профессиональная работа. Чтобы ситуация изменилась, на нее должен повлиять Александр Лакерник — председатель судейской коллегии. Я не знаю, осознает ли он наличие проблемы, но он очень умный человек, — добавила Тарасова.

Будет ли Тарасова снова комментировать фигурное катание на Первом канале

Вернется ли Татьяна Тарасова на Первый канал в качестве комментатора, неизвестно. Но работать на турнире шоу-программ «Русский вызов», где 18 марта победил ее ученик Алексей Ягудин, Тарасову не пригласили.

В разговоре с «Матч ТВ» Тарасова отметила, что не работает на Первом канале и ведет трансляции, только если ее приглашают.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Татьяна Тарасова во время Кубка Первого канала — 2023 по фигурному катанию