Алексей Ягудин выиграл турнир шоу-программ на шоу «Русский вызов»

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алексей Ягудин на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир шоу-программ, набрав максимальное количество баллов — 20. Он представил номер на композицию Жака Бреля Ne me quitte pas.

Во время проката Ягудин исполнил тройной тулуп. Второе место заняли олимпийские чемпионы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На третьем месте олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

За победу Ягудин получит 5 млн рублей, серебряный призер — 3 млн, бронзовый — 1 млн.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила на турнире шоу-программ под живой вокал исполнительницы Мии Бойко с песней «Высоко».

Во время шоу российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев выразил поддержку коллеге Роману Костомарову. Спортсмен обратился к самому Роману и его жене Оксане.