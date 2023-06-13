«Это политика»: олимпийский чемпион Энберт об отстранении фигуристов из РФ Олимпийский чемпион Энберт: отстранение россиян от международных стартов продлили из-за политики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Энберт

Международный союз фигуристов (ISU) не допускает россиян до международных соревнований даже в нейтральном статусе из-за политики, а не из-за боязни конкуренции, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт. В то же время он предположил, что в союзе все же руководствуются желанием развития спорта в целом.

Честно говоря, я не думаю, что ISU приняла это решение из-за боязни конкуренции с российскими фигуристами, учитывая, что подобные решения принимают не отдельные федерации, а ISU в целом, там есть члены разных федераций. С точки зрения зрелищности, медийности, коммерции отстранение российских фигуристов никому не идет на пользу. Если искать другие мотивы, то единственный из них — это политический, — сказал Энберт.

Накануне ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. В пресс-релизе говорится, что совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность организации, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения.