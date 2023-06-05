Масленникова высказалась о переходе российских фигуристов в сборную Грузии Тренер Масленникова назвала переход российских фигуристов в сборную Грузии их личным делом

Фото: Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Переход российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии является их личным делом, заявила NEWS.ru тренер по фигурному катанию Елена Масленникова. По ее словам, это решение основывается на ответственности самих фигуристов и их тренеров.

Мне кажется, что это касается только самих спортсменов и их тренеров, их аргументов, а также условий всего их тренировочного процесса, потому что вопрос действительно очень сложный. Это их решение и только на их ответственности оно основывается, — подчеркнула Масленникова.

В этом мнении с ней солидарен заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Горшков. Он заявил, что Дэвис и Смолкин имеют право на переход в сборную Грузии. По его словам, это сложный вопрос, поскольку пара в течение года «была на блоке».

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на смену спортивного гражданства Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим дуэтом в танцах на льду. Спортсменка, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, уже имеет гражданство США, но Смолкину будет сложно получить его до Олимпиады.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля. Перед этим СМИ писали, что фигуристы намерены выступать за США.