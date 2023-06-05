Mash: Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, у нее было повышенное давление и тошнота. От госпитализации легенда российского фигурного катания отказалась.

По версии Mash, Тарасова несколько раз вызывала скорую на дом — 24 мая и 2 июня. Медикам тренер пожаловалась на головную боль.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Тарасова заявила, что в настоящий находится в больнице и не может говорить.

Я не могу, я в больнице, не могу. Я вам сказала всё, что считаю нужным, — сказала тренер.

В то же время Zvezda пишет, что легенда российского фигурного катания проходит в учреждении плановое обследовании. По информации канала, она не госпитализирована.