Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра Фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Косторная

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию. Об этом сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.

Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки, — цитирует Буянову «РИА Новости».

Специалистка добавила, что продолжит работу с Косторной на постоянной основе, а сама Алена держит себя на позитиве и сохраняет целеустремленность.

Елена Буянова также известна тем, что тренировала Олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову. 26 июля сообщалось, что ее госпитализировали с коронавирусом в Москве.