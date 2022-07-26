Тренера Сотниковой и Косторной госпитализировали в Москве Тренера Елену Буянову госпитализировали в Москве из-за коронавируса

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Елена Буянова (Водорезова)

Тренера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой и чемпионки Европы Алены Косторной Елену Буянову (Водорезову) госпитализировали с коронавирусом в Москве, передает Telegram-канал Mash. Тренер находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным источника, у Буяновой были сопутствующие заболевания. Сейчас она находится под постоянным контролем специалистов.

Елена Буянова является тренером первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой, серебряного призера чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна и других фигуристов.

Ранее в группу Буяновой перешла чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная. В августе тренер и спортсменка должны принять решение о продолжении сотрудничества на постоянной основе.