Истерика на ОИ, рекорды Гиннесса, свадьба: как живет Александра Трусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александра Трусова

23 июня российской фигуристке Александре Трусовой исполняется 20 лет. Несмотря на юный возраст, спортсменка установила несколько мировых рекордов, выиграла серебро Олимпийских игр, а сейчас готовится к свадьбе. Самые знаковые события из жизни Трусовой — в материале NEWS.ru.

Тренировалась у Плющенко и Тутберидзе

Трусова родилась в Рязани в спортивной семье. Ее мать — легкоатлетка, а отец — мастер спорта по дзюдо и самбо. У фигуристки есть два младших брата — Егор и Иван.

Когда Трусовой исполнилось четыре года, родители подарили ей ролики. Они так сильно понравились девочке, что она везде носила их с собой. Родители отдали Трусову в фигурное катание, поскольку этот вид спорта близок к роликам. Тренеры сразу заметили талант Александры к прыжкам — она быстро все схватывала и не боялась исполнять элементы.

Когда Трусовой было девять лет, ее отец начал работать в Москве. Так девочка попала в центр фигурного катания «Хрустальный» — сначала к тренеру Алексею Волкову, затем к Анне Царевой и, в конце концов, к Этери Тутберидзе. В течение сезона-2020/21 фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко, но позже вернулась к предыдущему наставнику.

За свою карьеру Трусова установила несколько мировых рекордов и выиграла медали всех крупнейших соревнований: бронзу чемпионатов Европы и мира, а также серебро Олимпийских игр. После дисквалификации Камилы Валиевой фигуристка стала чемпионкой России — 2022. Это ее единственный большой титул на взрослых соревнованиях. Кроме этого, Александра два раза побеждала на юниорских чемпионатах мира.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тренеры Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и спортсменка Александра Трусова (ОКР) (слева направо) после выступления

Устроила истерику на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, что до этого не делал никто в мире. Тем не менее она взяла серебро, уступив по общей сумме баллов Анне Щербаковой. Эта фигуристка в короткой и произвольной программах стала второй.

Трусова проиграла Щербаковой из-за падения на тройном акселе — элементе ультра-си — в короткой программе, а также из-за неидеально выполненных прыжков в произвольной.

Уступив первое место, Александра не смогла сдержать эмоций.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! <...> У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — кричала фигуристка.

Трусова пришла заплаканной на церемонию награждения и не стала аплодировать чемпионке. Она сказала журналистам в микст-зоне, что довольна тем, как выполнила прыжки, но не в восторге от результата.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Тренеры Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе (на первом плане слева направо) и спортсменка Александра Трусова (справа)

Трусова внесена в Книгу рекордов Гиннесса

На данный момент в фигурном катании существует шесть разных прыжков, которые спортсмены исполняют в четыре оборота — аксель, тулуп, сальхов, лутц, флип и риттбергер. Это так называемые элементы ультра-си. Половину из них первой среди фигуристок сделала именно Трусова.

Трусова приземлила тулуп, лутц и флип на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU). За это достижение Александра три раза была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2018 году фигуристка еще выступала на юниорских соревнованиях. Ей впервые удалось исполнить четверной сальхов в финале Кубка России. К чемпионату мира среди юниоров Трусова добавила в программу квад-тулуп.

В 2018 году во время этапа Гран-при в Ереване фигуристке удалось исполнить четверной лутц. Предыдущая попытка в Каунасе закончилась неудачно, прыжок был засчитан судьями с помаркой.

Через год Трусова вышла соревноваться со взрослыми спортсменками и установила новый рекорд. Ей покорился четверной флип в финале Гран-при в Турине.

«Я прекрасно понимаю, что я уже вписана в Книгу рекордов Гиннесса и в историю фигурного катания. Я работала ради этого. Сказать, что я легенда… Первопроходец, скорее, знаю, что сделала что-то первая, и все», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Александра Трусова

Трусова выступала круче мужчин

Кроме результатов, зафиксированных в Книге рекордов Гиннесса, Трусовой принадлежат другие достижения. В марте 2018 года она исполнила два четверных сальхова. В сентябре 2019-го на одном из турниров фигуристке покорились три четверных прыжка, через месяц — четыре.

Трусова исполнила пять элементов ультра-си на контрольных прокатах сборной России в сентябре 2021 года. Успехи спортсменки можно считать революционными. Только единицы среди мужчин-фигуристов владеют таким количеством прыжков ультра-си.

«Я боюсь летать на самолетах, кататься на аттракционах и много чего еще. Но не боюсь прыгать на коньках и падать на лед, ведь там все зависит только от тебя. Да и я чувствую каждую мышцу тела и знаю, что делать. А в других случаях от тебя мало что зависит», — рассказывала Трусова.

Фанат выбежал на лед после выступления Трусовой

В ноябре 2022 года фигуристка выступала на этапе российского Гран-при в Самаре. После окончания произвольной программы к Трусовой на лед выбежал поклонник. Молодой человек приехал из Сургута, чтобы вручить ей букет цветов.

«Решил, что как самый крайний вариант — можно выйти с цветами сразу на лед. Я понимал, что на выходе с арены ее можно не поймать. Поэтому на следующий день взял букет и поехал во дворец», — заявил фанат в интервью Sport24.

По словам молодого человека, Трусова была удивлена, увидев его на льду. Она спросила его, можно ли так делать. После этого поклонника фигуристки задержали и увели в комнату охраны. Ему пришлось заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Александра Трусова

Выходит замуж за секс-символа

На днях Трусова объявила, что выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова. Молодые люди встречаются менее года, но уже собираются узаконить отношения. Серебряный призер чемпионата России сделал предложение Александре в Петербурге во время развода мостов.

Игнатов является членом сборной страны и борется за пьедестал на всех внутренних стартах. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ранее назвал его секс-символом российского фигурного катания.

До отношений с Игнатовым чемпионка мира среди юниоров встречалась с чемпионом Европы Марком Кондратюком.

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