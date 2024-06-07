Плющенко против Тутберидзе: почему подал в суд и за что требует почти 2 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская требуют взыскать с фигуристки Арины Парсеговой почти 2 млн рублей. В течение трех лет спортсменка тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», куда пришла после работы с Этери Тутберидзе. Сейчас Арина вернулась к предыдущему наставнику. Почему с Парсеговой требуют деньги, что она нарушила и когда еще спорили Плющенко и Тутберидзе — в материале NEWS.ru.

Почему Плющенко подал в суд на Парсегову

6 июня в Никулинский районный суд города Москвы было подано гражданское дело по иску академии Плющенко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Организация требует взыскать задолженность на сумму 1,9 млн рублей с ушедшей спортсменки. Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

«Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий», — говорится в заявлении.

Рудковская рассказала ТАСС, что ответчицей по делу выступает мать фигуристки Арины Парсеговой. «Мы подали в суд на взыскание денежных средств, которые не были нам возвращены. Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд», — дополнила Рудковская.

Переходы Парсеговой от Тутберидзе к Плющенко и обратно

Парсегова занималась в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе и каталась с более взрослыми фигуристками. До конца сезона-2020/21 она сотрудничала с тренером Сергеем Розановым.

После начала работы наставника с Плющенко Арина перешла в академию олимпийского чемпиона. Фигуристка за целый сезон выступила на 14 турнирах. На тренировках Парсегова учила прыжки ультра-си — тройной аксель и четверной тулуп.

«Арина Парсегова — очень талантливая и перспективная девочка. Ее ждет большое спортивное будущее», — ранее писал Плющенко в соцсетях.

В межсезонье прошлого года спортсменка принимала участие в шоу Плющенко «Союз чемпионов. Русские сезоны». Там она выступала в одном номере с фигуристкой академии Софьей Сарновской и выходила на лед в групповых постановках «Уэнсдей» и «Русалочка». Но в мае 2024-го решилась на обратный переход к Тутберидзе. Яна Рудковская тогда сказала, что Плющенко хорошо подготовил Парсегову.

«Если ее взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил», — цитировал Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Из-за чего ругались Плющенко и Тутберидзе

Плющенко давно конкурирует с Тутберидзе. 13 декабря 2019 года в эфире Первого канала олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Тогда Евгений предположил, что спортсменка хочет определиться, с кем дальше тренироваться.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? <...> Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше», — тогда высказал мнение Плющенко.

Команда Тутберидзе достаточно резко ответила фигуристу. В посте, оставленном в социальной сети, отмечалось, что Плющенко «никак нельзя назвать тренером».

«Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе», — говорилось в записи команды Тутберидзе.

Чей путь повторила Парсегова

После окончания сезона-2019/20 к Плющенко перешли сразу несколько известных фигуристок, ранее тренировавшихся у Тутберидзе: Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Титова, Вероника Жилина и Анастасия Тараканова.

Трусова хотела уделять больше времени технике, и в академии Плющенко она работала над тройным акселем и выучила четверной риттбергер. Косторной не нравилось, когда на нее кричали тренеры. Плющенко помог Алене в постановке программы и нанял канадского хореографа Ше-Линн Бурн.

Однако фигуристки не смогли показать достойные результаты на соревнованиях. На чемпионате мира в Швеции Трусова провалила короткую программу и чудом зацепилась за бронзовую медаль по итогам турнира. Косторная даже не попала на ЧМ в том сезоне. Позже обе фигуристки вернулись к Тутберидзе.

Трусова получила серебро на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас она продолжает сотрудничать и с Плющенко, и с Тутберидзе, участвуя в их шоу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова

Из-за чего Плющенко критиковал судей

Несколько раз Плющенко критиковал работу судей на соревнованиях. Когда Трусова по сумме двух программ выиграла этап Кубка России у Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, но в короткой проиграла соперницам, фигурист не сдержался.

«Я недоволен оценками в короткой программе всех трех девочек. <...> В 14 лет нельзя ставить десятки за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не 10. <...> 10 баллов Валиевой — это невозможно», — говорил Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

На чемпионате России — 2021 Трусова уступила сразу трем фигуристкам Тутберидзе в короткой программе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. Евгений не смог сдержать эмоций и разочарованно качал головой. В интервью он опять критиковал судей.

«Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения. Им ставят совершенно другой уровень, которого, по идее, быть не должно», — пояснил Плющенко после чемпионата России.

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