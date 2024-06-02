Медведева описала свои отношения с Тутберидзе одним словом РИА Новости: Медведева назвала свои отношения с Этери Тутберидзе рабочими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева назвала рабочими отношения со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости. Экс-спортсменка добавила, что «не общаться» вариантов нет, поскольку они все находятся в одном социуме.

Просто работаем вместе, коллеги. С другими фигуристами общаемся хорошо, все в социальных сетях можно увидеть, много фотографий с другими девчонками, с мальчишками, ездим по шоу. Просто шоу сейчас очень много, и нам не общаться варианта нет, потому что это все-таки такой «фигурнокатательный социум», который мы называем «фигурнокатательная семья». Мы друг от друга никуда, мы друг друга поддерживаем, и все у нас хорошо, — сказала Медведева.

Ранее Медведева покинула шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» после скандала в студии. Фигуристка не стала слушать перепалку гостя с певцом Шурой и молча ушла из кадра. Во время программы участники отвечают на провокационные вопросы, после чего сравнивают ответы с теми, которые были получены во время социологического опроса россиян. Как пояснила ведущая шоу, Медведева не выдержала накала страстей.

Также Медведева приняла участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Главные роли в шоу исполнили известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.