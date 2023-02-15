14 февраля, в День святого Валентина, российские спортсмены приняли участие в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Перед зрителями выступили такие звезды, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк. Также на лед вышли лучшие пары страны: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кроме того, Загитова дебютировала в качестве певицы — она исполнила композицию вместе с Zivert.

Фигуристы показали свои лучшие номера, с которыми выигрывали медали домашних и мировых чемпионатов. Кадры шоу «Влюбленные в фигурное катание» — в галерее NEWS.ru.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Певица Zinert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Zinert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Софья Акатьева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Анастасия Мишина и Александр Галлямов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Майя Хромых во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майя Хромых во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Софья Акатьева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Александр Самарин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Самарин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Александр Самарин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Самарин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Марк Кондратюк во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Кондратюк во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Камила Валиева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Дарья Бояринцева и Роман Плешко во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Бояринцева и Роман Плешко во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Анна Щербакова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Анна Щербакова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене