14 февраля, в День святого Валентина, российские спортсмены приняли участие в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Перед зрителями выступили такие звезды, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк. Также на лед вышли лучшие пары страны: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кроме того, Загитова дебютировала в качестве певицы — она исполнила композицию вместе с Zivert.
Фигуристы показали свои лучшие номера, с которыми выигрывали медали домашних и мировых чемпионатов. Кадры шоу «Влюбленные в фигурное катание» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Zinert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Акатьева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Майя Хромых во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Акатьева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Самарин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Самарин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Марк Кондратюк во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Бояринцева и Роман Плешко во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене