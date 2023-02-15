Муздебют Загитовой, прокат Валиевой: фигуристы устроили шоу в Москве Ярчайшие фотографии с фестиваля с участием лучших фигуристов и фигуристок страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова и певица Зиверт на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на ЦСКА Арене

14 февраля, в День святого Валентина, российские спортсмены приняли участие в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Перед зрителями выступили такие звезды, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк. Также на лед вышли лучшие пары страны: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кроме того, Загитова дебютировала в качестве певицы — она исполнила композицию вместе с Zivert.

Фигуристы показали свои лучшие номера, с которыми выигрывали медали домашних и мировых чемпионатов. Кадры шоу «Влюбленные в фигурное катание» — в галерее NEWS.ru.