Загитова поделилась ощущениями от работы телеведущей Алина Загитова назвала сложности в работе телеведущей на шоу «Ледниковый период»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова (слева)

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова в интервью KP.RU поделилась впечатлением от работы телеведущей на шоу «Ледниковый период». Ранее за работу в этом амплуа Загитову критиковал комментатор Дмитрий Губерниев.

Поначалу сложно было вообще все. Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать, — сказала Загитова.

Она добавила, что не чувствует себя профессионалом, работая с микрофоном, так как у нее нет достаточного опыта и образования в этой сфере. Но на 30% телеведущей Загитова себя ощущает.

19 октября телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев разразился критикой в адрес Загитовой. Это был не первый раз, когда он высказывался о работе экс-фигуристки публично. В августе Губерниев высказался о том, чего не хватает Загитовой, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист тогда сказал, что ей нужно сильно прибавлять в профессии.