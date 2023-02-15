«Просто блестяще»: Пригожин оценил музыкальный дебют фигуристки Загитовой Продюсер Пригожин назвал музыкальный дебют фигуристки Загитовой блестящим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru назвал музыкальный дебют фигуристки Алины Загитовой блестящим. Ранее олимпийская чемпионка вместе с певицей Zivert исполнила песню Credo в ходе шоу «Влюбленные в фигурное катание».

В контексте того, что я услышал, это просто блестяще. Красивая, умная, да еще и талантливая. Меня в этом исполнении абсолютно ничего не смутило. Тем более для парного вокального катания все находится в полном соответствии, — заявил Пригожин.

В конце мая 2022 года Загитова получила премию MarSpo в номинации «Спортсмен нового поколения», после чего со сцены произнесла яркую речь. Она заявила, что знает, как сделать российский спорт сильнее и лучше, и добавила, что сначала хочет внести свой вклад в развитие спорта в качестве журналиста, а затем попробовать стать спортивным функционером.

В декабре прошлого года бывшая спортсменка поделилась впечатлением от работы телеведущей на шоу «Ледниковый период». Она сказала, что не чувствует себя профессионалом, работая с микрофоном, так как у нее нет достаточного опыта и образования в этой сфере. Но на 30% телеведущей Загитова себя ощущает.