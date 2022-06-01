«Хочет стать женой президента»: за что Загитову высмеяли фанаты Оказывается, у олимпийской чемпионки грандиозные планы на будущее

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вся спортивная деятельность Алины Загитовой свелась к выступлениям на различных ледовых шоу. На официальных стартах она не появляется с 2019 года. Но это отнюдь не мешает ей быть одной из самых популярных фигуристок России. Впрочем, ей этого недостаточно. Загитова намерена покорять новые горизонты. Она заявила о желании попробовать себя в новой роли, чем изрядно повеселила фанатов. За что любители фигурного катания ополчились против олимпийской чемпионки?

На днях Алина Загитова получила очередную награду — выиграла премию MarSpo в номинации «Спортсмен нового поколения», после чего со сцены выдала яркую речь. Она заявила, что знает, как сделать российский спорт сильнее и лучше. И добавила, что сначала хочет внести свой вклад в развитие спорта в качестве журналиста, а затем попробовать что-то другое.

Гадать о том, в каком направлении намерена развиваться фигуристка в будущем, не пришлось долго. Через пару часов после выступления она опубликовала пост в своём Telegram-канале, в котором поделилась планами на будущее. Они оказались весьма амбициозными.

Если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером, — написала фигуристка.

Под новой профессией Алина подразумевает журналистику. Два года назад олимпийская чемпионка поступила на журфак в РАНХиГС и сразу же начала применять полученные знания на практике. Благодаря приглашению Ильи Авербуха она стала ведущей в телепроекте «Ледниковый период» (вела его в паре с Алексеем Ягудиным два сезона), а затем поехала на Олимпиаду-2022 в Пекине в качестве репортёра Первого канала.

Алина Загитова в телепроекте «Ледниковый период» Сергей Булкин/NEWS.ru

Было много разговоров относительно её успехов на новом поприще. Поначалу олимпийскую чемпионку не критиковал только ленивый. Ей вменяли в вину плохую дикцию, отсутствие богатого словарного запаса, неумение работать на камеру. Но уже через год наметился некий прогресс в этом направлении. Правда, по мнению Загитовой, она уже полностью освоила профессию и теперь не боится новых вызовов. А этим самым новым вызовом должна стать работа в качестве спортивного функционера.

Реакция на высказывание олимпийской чемпионки оказалась бурной. С одной стороны, инициатива Загитовой вызвала одобрение у элиты российского фигурного катания (и не только). Например, Алину поддержали Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Светлана Журова. Правда, многие из них отметили, что просто так получить какую-то должность не получится. Необходимо будет получить образование, прокачать коммуникационные и речевые навыки. Так, например, директор школы «Самбо-70» в очередной раз указал на проблему с дикцией фигуристки.

Но это всё цветочки по сравнению с реакцией болельщиков. Они оказались куда более категоричными.

— Кукушка в думу собралась. (marshal.masha)

— Неужели хочет стать женой президента? (GeorgeCostensa)

— А в каких соревнованиях участвует эта спортсменка? (Dohkiin)

— Во-первых, она уже не спортсменка, о чем она говорит? Во-вторых, телеведущая абсолютно непрофессиональная. Более того: никакая и косноязычная. В-третьих, тинейджер-недоучка, оказывается, знает, что нужно аж всему российскому спорту. Тысячи взрослых дядей и тетей не до конца знают и понимают, а Загитова уже знает. Видать, в Дубаях домыслила. После такого заявления очень хочется услышать, что она знает. Думаю, что обожание и слюни домохозяек-фанатов ей крышу снесли, она вообразила себя богом. (Пылесос)

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

— Говорят, некий Алишер недавно подал на развод... (Извилина Заремы)

— Пожалуйста, не лезь в политику, возглавь максимум какой-нибудь клуб домохозяек. (KozlikX)

Про освоенную профессию журналиста

— Корону сбейте ей, пожалуйста. (Brazy)

— Ух ты, какая талантливая! Всего несколько недель — и уже журналист. Может быть, она дней за десять инженером станет, а за неделю китайский язык выучит? (vadned)

— Загитова, пожалуйста, прекрати смешить народ. Ты сегодня просто фееришь. Скромная ты наша! (Россиянин 89)

— В отрыве Загитовой от реальности виноваты ее фанатики. Если они каждый день ей кричат, что она лучшая во всем, то, конечно, рано или поздно она поверит. Еще и с мультиаккаунтов наголосовали на каком-то сайте ей звание «Лучшая ведущая». Потом наголосуют на звание «Лучший депутат». (Россиянин 89)

Но вряд ли насмешки со стороны любителей фигурного катания заставят Загитову сойти с намеченного пути. Это не в её стиле.