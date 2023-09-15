Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства

Фото: CC BY-SA 2.0 / Saeima / Ieva Ābele / Sadarbības līguma un Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību svinīgā parakstīšana

Эвика Силиня

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко. Оно было ей предоставлено в порядке исключения в 1993 году, сообщает BNS.lt.

Да, президент сегодня подписал декрет, — заявил советник литовского лидера Ридас Ясюлёнис.

Сам Науседа, говоря о лишении Дробязко гражданства, заявил, что «люди, которые хотят нести свет культуры и добра в шкуре агрессора, должны и дальше делать это без гражданства Литовской Республики».

Незадолго до случившегося Дробязко опубликовала открытое письмо, в котором дала понять, что не пойдет на предательство России. Она написала, что если для сохранения литовского паспорта ей предложат отказаться от «семьи, страны, профессии и верных друзей», то это не ее путь.

В июле глава МВД Литвы Агне Билотайте рекомендовала президенту страны лишить фигуристку литовского гражданства. Причиной для лишения спортсменки паспорта прибалтийской страны стало участие Дробязко в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду, российской фигуристки Татьяны Навки.

Почему у литовских властей возникли вопросы к Дробязко и они даже изменили из-за нее закон — в материале NEWS.ru.