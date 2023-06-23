«Связана с Навкой»: почему фигуристку Дробязко лишают гражданства Литвы Из-за Маргариты Дробязко в Литве изменили закон о гражданстве

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Татьяна Навка и Маргарита Дробязко

Сейм Литвы собирается лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко — участницу шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Почему у литовских властей возникли вопросы к Дробязко и они даже изменили из-за нее закон — в материале NEWS.ru.

Почему Дробязко лишают гражданства

Недавно олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала в соцсетях свое новое шоу «Спящая красавица», которое с 20 июня по 23 сентября будет проходить в Сочи.

«Максимально звездный состав и лучшие фигуристы мира! Согласны?» — написала Навка.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В шоу принимают участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, участники пяти Олимпийских игр (1992, 1994, 1998, 2002, 2006 годов) Маргарита Дробязко и ее муж Повилас Ванагас. Супруги давно работают в постановках Навки: ранее они выходили на лед в «Руслане и Людмиле» и «Лебедином озере».

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас в сцене ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дохе

Литовские чиновники давно высказали недовольство тем, что Дробязко сотрудничает с супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила лишить Маргариту гражданства.

«Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», — заявила Чмилите-Нильсен.

Депутат и автор поправок в закон о гражданстве Далия Асанавичюте обвинила Дробязко в «сотрудничестве с кремлевскими рупорами», так как фигуристка, по мнению политика, слишком активно вела соцсети и рассказывала о новом шоу Навки.

Как Дробязко получила гражданство Литвы

51-летняя Дробязко родилась в Москве и начинала карьеру фигуристки в спортивном обществе ЦСКА в группе Геннадия Аккермана. Там же она познакомилась с будущим партнером Повиласом Ванагасом, с которым они потом участвовали в международных соревнованиях. После распада СССР пара решила выступать за литовскую команду.

В 1993-м Дробязко получила гражданство страны, чтобы их пара смогла выступить на Олимпиаде в Лиллехаммере. Тогда литовские власти сделали исключение для фигуристки.

Фото: Vladimir Bertov/Russian Look/Global Look Press Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко

Как отреагировала Дробязко на перспективу лишения гражданства

Дробязко заявила, что никак не может повлиять на решение литовских властей. «Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», — отметила Дробязко.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала решение сейма Литвы «бредом сумасшедших».

«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Конечно, наши шоу будут все так же популярны. Есть ли шанс, что здравый смысл восторжествует? Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует. Если им нечего делать, кроме того как лишать гражданства Дробязко, то я их поздравляю», — сказала Тарасова ТАСС.

Мать Ванагаса в комментарии национальной телерадиокомпании заявила, что Литва «очень быстро забыла о заслугах перед страной» фигуристки и ее мужа. «Их результаты, достигнутые за столько лет, повлияли на то, что в Литве в Каунасе пройдет чемпионат Европы», — подчеркнула Лилия Ванагене.

Как отреагировала Татьяна Навка на решение Литвы

Татьяна Навка, в шоу которой катаются Дробязко и Ванагас, назвала решение литовских властей отвратительным.

«Это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство — лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение», — приводит слова Навки «РБК Спорт».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

Почему Ванагаса не лишают гражданства

После бронзовой медали на чемпионате мира 2000 года президент Литвы наградил Маргариту и Повиласа рыцарскими крестами ордена великого князя Гедиминаса 5-й степени за вклад в развитие спорта. Однако в августе прошлого года их лишили этой награды.

Причиной также стало участие спортсменов в ледовом шоу в Сочи, организованном Навкой. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «заслуги спортсменов перечеркнуты циничным посещением коммерческого мероприятия». Глава государства призвал пересмотреть законодательство и лишить Дробязко гражданства, полученного 30 лет назад. К Ванагасу эта мера не может быть применена — он родился в Литве.

В марте этого года литовские депутаты приняли поправки, на основании которых будут лишать гражданства, предоставленного в порядке исключения, тех, кто «оказывает поддержку государствам-агрессорам». Такие меры были предприняты из-за Дробязко.

Что еще фигуристы делали в России

Мама Ванагаса Лилия Ванагене является президентом Союза конькобежного спорта Литвы. В прошлом году ей пришлось объясняться перед сеймом, когда там решили внести поправки в законодательство из-за Дробязко, после участия той в шоу Навки «Лебединое озеро».

«Как президент федерации и как мама Повиласа я убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми. Однако ничего не могу приказать своим взрослым детям. Хочу напомнить, что 34 года Повилас и его жена Маргарита творили свое будущее за пределами Литвы. Непросто все так бросить и уйти», — сказала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко

Дробязко и Ванагас после завершения карьеры стали частыми гостями ледовых представлений. Танцоры запомнились российским зрителям по выступлениям в телепроекте «Ледниковый период». Маргарита и Повилас были героями шоу Ильи Авербуха, а после — проектов Татьяны Навки, но продолжали жить на две страны.

Кто еще из фигуристов остался без работы из-за связей с Россией

Дробязко — не единственная из фигуристов, у кого возникли трудности в карьере из-за выступлений в России. В июле прошлого года уроженец Одессы, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко был уволен из Федерации фигурного катания Украины, где в течение 30 лет занимал пост вице-президента.

Причина та же, что у Дробязко: Петренко принимал участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Фигуриста лишили ежемесячной стипендии, которая выплачивается лучшим спортсменам Украины.

За несколько месяцев до этого фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Украины по приказу Министерства молодежи и спорта страны. Причиной такого шага стал лайк под постом олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал проведение спецоперации на Украине.

Читайте также:

Потерявший ногу спортсмен — Костомарову: «Первые два года на протезе — ад»

Костомаров обратился к россиянам. Что с ним сейчас, он выздоравливает?

Дочь Тутберидзе и сын Смолкина ушли в сборную Грузии: почему это случилось