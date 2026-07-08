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08 июля 2026 в 00:05

Приметы 8 июля — что сулит день Петра и Февронии: любовь или разлуку?

Народные приметы 8 июля Народные приметы 8 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В самый разгар лета, 8 июля, воцерковленные люди вспоминают благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских. В современной культуре дата известна как День семьи, любви и верности. Наши предки считали этот день экватором лета, после которого устанавливалась теплая погода. В народном сознании Петр и Феврония выступали главными покровителями домашнего очага, способными подарить мир даже тем парам, в чьих домах на протяжении долгих лет царил разлад.

Общее значение: приметы 8 июля

Этот день на Руси считался одним из самых благоприятных для укрепления отношений. Молодые пары нередко назначали на этот день сватовство или помолвку: верили, что брак, заключенный 8 июля, будет крепким и счастливым.

Для любви и отношений

В этот день наши предки посещали храм, ставили свечи о здравии родных и возносили молитвы о семейном благополучии.

При этом существовало строгое табу: ни в коем случае нельзя было ссориться с супругом или супругой, так как любая размолвка в этот день могла стать роковой и разрушить отношения. Супругам также не советовали надолго разлучаться — даже кратковременные разъезды в разные стороны, по поверьям, могли внести в союз холод и отчуждение.

А вот если кому-то посчастливилось заметить пару голубей, воркующих на крыше, это сулило счастье: такие птицы издавна служат символом верности, любви и скорого бракосочетания.

Погодные приметы

Если в этот праздник весь день держится ясная и знойная погода, то следующие сорок дней будут жаркими и засушливыми.

Считалось, что с этого дня русалки и водяные духи уходят на самое дно водоемов, поэтому купание становилось абсолютно безопасным, а вода — кристально чистой и целебной.

Для дома и быта

Семьи старались собраться за одним столом, приготовить любимые блюда и провести время вместе. В то же время нельзя было заниматься рукоделием с нитками: вышивать, вязать, даже зашивать дырки — верили, что труд не принесет результата, а нитки будут путаться. Не стоило готовить тесто и печь — это сулило финансовые проблемы. Также не советовали планировать переезд — он мог обернуться денежными трудностями.

У 8 июля есть и современная традиция. Принято дарить ромашки — главный символ праздника.

Для работы и денег

В плане финансов день требовал осмотрительности: не стоило давать деньги в долг или брать взаймы, чтобы не лишиться материального благополучия.

Зато считалось, что совместный труд супругов сулит финансовый успех — так, если купец весь день торговал в лавке вместе с супругой, это сулило богатство всей семье. Деловую активность, крупные сделки и подписание контрактов лучше было отложить на другое время.

Приметы 8 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы укрепить семейные узы: проведите время с близкими, подарите друг другу ромашки, устройте домашнее торжество. Если вы в ссоре, помиритесь: день благоприятен для примирения.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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