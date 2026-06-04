Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 июня 2026 года

4 июня 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 июня 2026 года

Крестьяне 4 июня отдыхали от работы в поле и дома, искали способы борьбы с мифическим змеем-василиском. Японцы в этот день задумываются о гигиене зубов и профилактике кариеса. А в России профессиональный праздник справляют машинисты крана. Рассказываем, чем еще интересна дата 4 июня 2026 года: какой праздник утвердила на этот день ООН, кого поздравить с именинами и зачем плести венок из березовых прутьев.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

На 4 июня приходится печальный праздник: Международный день невинных детей — жертв агрессии. ООН основала его 19 августа 1982 года в память о погибших в войне между Израилем и Ливаном. Тогда международная общественность, как сказано в заявлении ООН, «была потрясена большим количеством невинных палестинских и ливанских детей, ставших жертвами израильской агрессии».

Вскоре значение праздника 4 июня расширилось: последние годы он посвящен всем детям, которые стали жертвами физического, психического и эмоционального насилия.

Праздник 4 июня в очередной раз напоминает, что взрослые несут ответственность за детей. Его цель — объяснить людям, как важно заботиться о ребенке, беспокоиться о его физическом и психическом здоровье.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

День крановщика — профессиональный праздник 4 июня в России

Крановщики справляют свой неофициальный профессиональный праздник 4 июня. Какой порт смог бы работать без этих людей? Еще крановщики трудятся на заводах, стройках, железной дороге. Для многих такая работа кажется очень страшной и тяжелой: каждый день приходится подниматься на высоту. А еще машинисты крана должны быть внимательными и ответственными. Ежедневно они работают с большим количеством грузов.

К сожалению, пока праздник 4 июня в России не внесен в перечень официальных профессиональных торжеств. Хотя в него попали, например, дни мелиоратора, работника торговли, парикмахера, сурдопереводчика и работников органов ЗАГСа.

Праздник крановщика отмечается только по инициативе людей, занятых на этой тяжелой, но важной работе. Но каждый год событие привлекает все больше людей.

День крановщика — профессиональный праздник 4 июня в России Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Праздники 4 июня 2026 года в других странах

Кариес — одно из самых распространенных заболеваний в мире, оно найдено более чем у 90% населения земного шара. Его обнаружили даже у людей, которые жили несколько тысяч лет назад. Вот почему в Японии решили, что для борьбы с кариесом следует учредить целый день. 4 июня выбрали подходящей для этого датой.

Это еще не все праздники 4 июня. Какие торжественные мероприятия происходят в других странах? Перечислим некоторые события:

День независимости Королевства Тонга от Великобритании;

День государственных символов Казахстана;

День флага в Эстонии;

День банковского работника в Молдавии.

Праздники 4 июня 2026 года в других странах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Василиск — церковный праздник 4 июня в России

Василиск — не только мифический змей из сказок, но еще и имя греческого происхождения. Оно означает «царский, царственный». Православная церковь в праздник 4 июня вспоминает Василиска Команского. Этот святой жил в III веке в Римской империи в городе Амасья (сейчас — Турция). Вместе с другими христианами — Клеоником и Евтропием — он был схвачен язычниками и брошен в тюрьму. В заключении над святыми издевались, но все их раны, по легенде, тут же заживали.

В итоге язычники все же казнили Василиска и его товарищей. Другие христиане выкупили мощи мученика. По преданиям, прикосновения к ним чудесным образом исцеляли больных.

Славяне в праздник Василиска предпочитали отдыхать. В этот день стоит воздержаться от домашних дел, работы в поле. А девушки в праздник 4 июня исполняли интересный ритуал: они плели венок из березовых прутиков и опускали его в воду. Если такой веночек не тонул, то его автора ждала удача.

Приметы на 4 июня: что делать и от чего воздержаться

В древности наши предки верили и в василиска — змея с головой петуха. Поэтому некоторые обряды праздника 4 июня объясняли, какие есть способы борьбы с ним. По легенде, василиск вылезает из обычного куриного яйца. Если крестьяне хотели предотвратить появление монстра, можно было сварить их все.

Что сулят приметы 4 июня 2026 года? Разбираемся:

мухи обильно летают — к хорошему урожаю огурцов;

соловьи громко поют в саду — жди солнечную погоду;

густой туман с утра сулит солнечные дни;

обильная роса на растениях — будет урожайный год.

Приметы рекомендуют 4 июня 2026 года взять выходной и хорошо отдохнуть. А вот от чего они советуют воздержаться:

сложные операции могут пройти неудачно;

хандра и грусть привлекут неудачи на весь год;

поездки пройдут не так, как задумано.

Приметы на 4 июня: что делать и от чего воздержаться Фото: Shutterstock/FOTODOM

4 июня в истории

Мы рассказали, какие праздники приходятся на 4 июня 2026 года. Теперь откроем учебники истории. Вот какие интересные события пришлись на начало июня:

1741 год — экспедиция под началом Витуса Беринга поплыла к берегам Северной Америки, к Аляске;

1896 год — Китай и Российская империя подписали секретный союзный договор: Россия обещала защитить Китай от японской агрессии и получила разрешение на строительство Китайско-Восточной железной дороги;

1916 год — в ходе Первой мировой войны начался Брусиловский прорыв — одна из успешнейших операций русской армии в этом конфликте;

1917 год — в Нью-Йорке выдана первая Пулитцеровская премия;

1922 год — создан журнал «Крокодил» (сначала — как дополнение к изданию «Рабочий», потом — отдельный выпуск);

1934 год — Михаила Булгакова приняли в Союз писателей СССР;

1962 год — выпущен первый номер киножурнала «Фитиль»;

1972 год — СССР покинул поэт Иосиф Бродский;

2010 год — в США прошел первый полет ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

4 июня появились на свет декабрист Михаил Бестужев-Рюмин, дирижер Евгений Мравинский, актрисы Розалинд Расселл и Анджелина Джоли, поэт Аполлон Майков, спортсмен Виктор Тихонов и другие знаменитости.

Дни рождения 4 июня: Анджелина Джоли Фото: Oliver Contreras — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Именины 4 июня

Осталось рассказать о последних праздниках 4 июня 2026 года. Откроем святцы — именины в летний день справляют:

Владимир;

Данила;

Михаил;

Софья;

Любовь;

Макар;

Василиск;

Павел.

Мы рассказали, какой праздник приходится на 4 июня. Поверья рекомендуют отдохнуть от домашних дел и работы, сосредоточиться на своих увлечениях. ООН вспоминает детей — жертв военных конфликтов. А православные христиане почитают мученика Василиска Команского.

Ранее мы рассказали, что надо сделать в огороде в первой декаде июня.