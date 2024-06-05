Звезда сериала «Доктор Кто» скончался на 100-м году жизни Актер сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл умер на 100-м году жизни в Британии

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Британский актер Уильям Расселл, сыгравший школьного учителя Яна Честерсона в первых двух сезонах сериала «Доктор Кто», умер в возрасте 99 лет, сообщила газета The Sun. Обстоятельства смерти не раскрываются.

В период 1963–1965 гг. мужчина снялся в 78 эпизодах научно-фантастической картины о путешественнике во времени, став одним из четырех членов оригинального актерского состава. После ухода из съемочной группы он озвучивал аудиорассказы по сериалу, а в 2022 году вернулся к своей роли и появился на экранах в спецэпизоде «Сила Доктора». Также Расселл стал известен благодаря роли капитана британской авиации в фильме «Большой побег».

В начале мая стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет. Актер скончался за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One. Хилл был известен зрителям по ролям во «Властелине колец» и «Титанике».

В конце апреля умерла в возрасте 53 лет британская актриса Саманта Дэвис. Артистка снималась в роли гоблина фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», а также запомнилась по ролям в фильмах «Городские ангелы» и «Лепрекон 2». О печальном событии сообщил муж актрисы Уорвик Дэвис. Отмечается, что последние годы актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, были тяжелыми, у нее ухудшилась подвижность.