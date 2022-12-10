Журналист объяснил, почему в Британии появилось много бездомных украинцев Журналист Прайс: рост числа бездомных украинцев связан с усталостью принявших их британцев

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

В настоящее время в Великобритании все больше украинских беженцев становятся бездомными. Об этом рассказал в своей колонке для Liverpool Echo журналист и телеведущий Пит Прайс. Сложившуюся ситуацию он назвал «печальной реальностью» разрыва между беженцами и принимающей стороной. Журналист не исключил, что в дальнейшем проблема может только усугубиться.

По словам Прайса, многие украинцы стали сталкиваться с конфликтами со своими «спонсорами», вызванными ростом стоимости жизни и культурными различиями. В результате приехавшие оказываются без крыши над головой.

Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме, — указал журналист.

По его словам, существует мнение, что программа «Дом для Украины» может рухнуть после информации о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилище. Прайс считает, что подобное происходит потому, что «много добросердечных людей пошли на поводу у момента» и не подумали о возможных последствиях.

Ранее житель Бирмингема заявил в полицию о попытке изнасилования со стороны украинского беженца, которого он приютил на фоне спецоперации. Правоохранительные органы в ходе следственных мероприятий не смогли найти доказательств содеянного и отпустили гражданина Украины. В полиции добавили, что британец находился в момент предполагаемого преступления в состоянии алкогольного опьянения и не смог детально вспомнить инцидент.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что украинских женщин в Европе ожидает реальная угроза сексуального насилия. Она отметила со ссылкой на европейские источники, что беженки-украинки часто «становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Также Захарова упомянула о многочисленных репортажах об изнасилованиях украинок.