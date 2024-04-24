Жители Шевченковского района Харькова остались без газа Мэр Харькова: газопровод Шевченковского района отключен из-за повреждений

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газопровод в Шевченковском районе Харькова получил повреждения, сообщил украинскому изданию «Общественное» мэр города Игорь Терехов. По его словам, в результате власти отключили газоснабжение во всем районе.

Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне, — сказал он.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в городе и ближайших населенных пунктах после удара по телевышке отсутствует цифровое телевещание. Специалисты уже анализируют степень повреждения телевизионного оборудования. Он подчеркнул, что до удара высота вышки составляла 250 метров, ущерб зафиксирован на уровне 140 метров, в результате взрыва также повредились некоторые технические помещения.

До этого информацию о взрыве в Харькове подтвердил Терехов. В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. По данным Синегубова, в городе отмечались перебои с сигналом цифрового телевидения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев тем временем информировал, что ВС России нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, вечером 22 апреля. Взрыв был «дикой силы», и почти сразу началась вторичная детонация, констатировал он. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.