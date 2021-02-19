Жителей Чехии заставят носить сразу две медицинские маски или респираторы

Третьи сутки подряд в Чехии выявляется больше десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти страны решили ввести обязательное ношение в общественных местах не одной, а сразу двух медицинских масок.
Маски из ткани отныне не будут считаться средством защиты. Ограничения вступают в силу с 22 февраля, — заявил глава Минздрава страны Ян Блатный.
Если человек не хочет надевать две маски, он обязан использовать респиратор,
Вице-премьер Карел Гавличек назвал пандемическую ситуацию в стране «не очень хорошей», поскольку британская мутация вируса продолжает распространяться. Министр образования Роберт Плага заявил, что приоритетом является возвращение школьников старших классов к очным занятиям, а с открытием магазинов стоит подождать. Они могут возобновить работу только при условии обязательного ношения респираторов работниками, а также соблюдения социальной дистанции между покупателями.
Как писал NEWS.ru, крупные авиакомпании начали запрещать тряпичные маски для полётов в самолётах. С 1 февраля на всех рейсах авиакомпании Lufthansa пассажиры и экипаж должны носить одноразовые медицинские маски. Такое же правило действует в LATAM Airlines Group — группе авиакомпаний в Южной Америке.
Специалисты уверены, что тряпичные маски являются бутафорией, они никак не защищают от распространения инфекции, если их носит заболевший человек. Также запрещены «заменители» масок типа шарфов, носовых платков, бандан и карнавальные маски.