Жителей Чехии заставят носить сразу две медицинские маски или респираторы

https://static.news.ru/photo/4900951c-72be-11eb-9fc2-96000091f725_660.jpg Фото: Vit Simanek/Global Look Press

Третьи сутки подряд в Чехии выявляется больше десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти страны решили ввести обязательное ношение в общественных местах не одной, а сразу двух медицинских масок.

Маски из ткани отныне не будут считаться средством защиты. Ограничения вступают в силу с 22 февраля, — заявил глава Минздрава страны Ян Блатный.

Если человек не хочет надевать две маски, он обязан использовать респиратор, сообщает издание iDNES.

Вице-премьер Карел Гавличек назвал пандемическую ситуацию в стране «не очень хорошей», поскольку британская мутация вируса продолжает распространяться. Министр образования Роберт Плага заявил, что приоритетом является возвращение школьников старших классов к очным занятиям, а с открытием магазинов стоит подождать. Они могут возобновить работу только при условии обязательного ношения респираторов работниками, а также соблюдения социальной дистанции между покупателями.

Как писал NEWS.ru, крупные авиакомпании начали запрещать тряпичные маски для полётов в самолётах. С 1 февраля на всех рейсах авиакомпании Lufthansa пассажиры и экипаж должны носить одноразовые медицинские маски. Такое же правило действует в LATAM Airlines Group — группе авиакомпаний в Южной Америке.

Специалисты уверены, что тряпичные маски являются бутафорией, они никак не защищают от распространения инфекции, если их носит заболевший человек. Также запрещены «заменители» масок типа шарфов, носовых платков, бандан и карнавальные маски.