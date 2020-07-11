Житель Варшавы призвал не политизировать Волынскую резню

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Варшавский житель Шимон Кошиковский призвал не политизировать Волынскую резню. Он ежегодно приходит в сквер польской столицы, где установлен памятник жертвам. Население деревни практически полностью уничтожили украинские националисты.

Когда на село напали украинские националисты, мать была беременна мной. Она сама выжила чудом, спрятавшись в поле. Погиб мой отец, все его братья, практически все родственники, — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что его родители всю жизнь работали в поле. Они занимались уходом за скотиной. По словам Кошиковского, они ничего не имели против журналистов. Во время резни было убито более 400 жителей Гурова. Выжить удалось лишь нескольким десяткам сельчан.

Самое отвратительное, что можно сделать — это использовать тематику Волынской резни для повышения своего политического рейтинга. Увы, но некоторые как украинские, так и польские политики не могут от этого отказаться и пляшут на костях. Чтобы подобное не повторилось, мы все, наоборот, должны покаяться, помолиться, постараться никогда больше не поднимать национальный вопрос и не допустить повторения, — подытожил он.

Наиболее кровавые события происходили 11 июля 1943 года. В этот день украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. Историки расценили этот акт, как геноцид и этническую чистку. На сегодняшний день этот вопрос является самым сложным в отношениях Украины и Польши.

NEWS.ru писал ранее, что вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил о намерении создать в городе Хелм Институт правды и примирения, а также Музей жертв Волыни.