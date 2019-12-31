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Международные нормы права перестали действовать на Украине после государственного переворота в 2014 году. Такого мнения придерживается освобождённый из украинского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря житель Мариуполя Виктор Скрипник.

Не было ни одного доказательства, ничего. Выбитые показания — всё, на чём построено обвинение. Мы отбыли минимальный срок по статьям, которые нам инкриминировали, но не были осуждёнными. Это прецедент, это запрещено. Однако убедились в том, что европейская практика на Украине не работает. Тем более какие-то европейские конвенции, — цитирует мужчину Донецкое агентство новостей.

Скрипника осудили в 2014 году по подозрению в убийствах и участии в террористическом сообществе в связи с мариупольской трагедией 9 мая, когда отряды Нацгвардии Украины открыли огонь по мирным жителям.

Ране NEWS.ru писал, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. В общей сложности украинская сторона передала 60 заключенных, Донбасс — 51 человека.