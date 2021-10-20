Житель Франции обезглавил своего деда

Французская полиция задержала мужчину, который подозревается в обезглавливании собственного деда. Убийство произошло в городе Боллен на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По данным полиции, у обезглавленного человека извлекли внутренности. На поиски убийцы были мобилизованы 86 полицейских.

Подозреваемого задержали в городе Сен-Поль-Труа-Шато (департамент Дром). Он настойчиво стучал в дверь одного из жильцов. Хозяин вызвал жандармов.

Ранее беженец руандийского происхождения убил католического священника во французском департаменте Вандея. Тело священника было найдено в городке Сен-Лоран-сюр-Севр. Убийца самостоятельно пришёл в полицию и сознался в совершённом преступлении.

По данным местных властей, злоумышленник поджёг в 2020 году собор в Нанте, после чего был арестован. Через несколько месяцев его взяли под судебный надзор и отпустили. Он был принят в общине, которую возглавлял убитый им священник.