https://static.news.ru/photo/37cdf304-4aae-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение встречи в «нормандском формате» через два месяца в Берлине.

За два месяца после «нормандии» в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине, я просил Папу Римского помочь с освобождением украинцев — пленных в Донбассе, в Крыму и России, — написал политик в своём Telegram-канале.

Зеленский добавил, что встреча с понтификом стала для него «моментом истины». Он пообещал сделать всё, чтобы конфликт в Донбассе остался «лишь воспоминанием».

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский лидер сделал шаг навстречу Донбассу и Кремлю.