Правительство Украины приняло решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. В задачи ведомства войдёт проработка вопросов по реинтеграции неподконтрольных Киеву регионов — как политической, так и экономической. И, вероятно, подобное решение было принято при согласовании с Москвой. Если это так, то можно говорить о первых результатах деятельности замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, в чьём ведении теперь находится украинское направление.

О создании ведомства сообщается на официальном сайте правительства Украины. Подчёркивается, что министерство создано в соответствии с заданием президента Владимира Зеленского.

Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещёнными лицами, — отметил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

По сути своей Министерство по вопросам оккупированных территорий — структура не новая. Ещё в апреле 2016 года в результате слияния Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя было создано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

В августе 2019-го в рамках оптимизации управленческого аппарата власти страны объединили этот орган с Министерством по делам ветеранов — в итоге возникло Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, во главе которого встала Оксана Коляда. В январе она заявила о необходимости вновь реорганизовать ведомство, так как оно одно не может охватить функционал, связанный с вопросами реинтеграции. Так что теперь Донбассом вновь займётся отдельный государственный орган.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подобный шаг, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог, председатель правления фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, вполне укладывается в логику заявлений Зеленского. И, считает аналитик, действия Киева наверняка были согласованы с Москвой.

Глава страны неоднократно говорил о желании восстановить мир на неподконтрольных Киеву территориях и вернуть их под управление украинских властей — это одна из основных задач его президентства. В этой связи, очевидно, министерство будет заниматься как налаживанием политических связей между Киевом и неподконтрольными территориями, так и подготовкой к снятию экономической блокады в Донбассе. Что же касается возможной реакции России, то, полагаю, решение украинского правительства уже было обсуждено с Москвой. Без согласования между помощником украинского лидера Андреем Ермаком и замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком Киев на такой шаг вряд ли бы решился. Константин Бондаренко председатель правления фонда «Украинская политика» председатель правления фонда «Украинская политика»

В России неоднократно заявляли о необходимости налаживания отношений центральных украинских властей с неподконтрольными территориями. Впрочем, позиции Москвы и Киева относительно реализации этого серьёзно расходятся. Обе стороны согласны с тем, что сперва необходимо обеспечить разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе. Однако российское руководство считает, что Киев также должен снять экономическую блокаду с региона и обеспечить проведение в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) местных выборов. Власти Украины, в свою очередь, настаивают на том, что это возможно лишь после вывода с территорий ДНР и ЛНР всех вооружённых формирований и военной техники, и — только в соответствии с законодательством страны.

Тем не менее, воссоздание Министерства по вопросам оккупированных территорий может стать серьёзным шагом на пути к намеченной на весну встрече «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Франция, Украина). Если ведомство действительно добьётся подвижек в отношениях Киева и Донбасса, это усилит переговорные позиции Зеленского и, вероятно, откроет новые возможности для урегулирования ситуации на востоке страны.