Зеленский заявил, что уже не надеется получить западную авиацию

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином заявил, что уже не рассчитывает получить западную авиацию, но надеется на системы противовоздушной обороны, передает РИА Новости. Украинский лидер подчеркнул, что безопасность неба является приоритетной.

Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны, — сказал Зеленский.

Ранее Запад поставил ультиматум ВСУ: если украинская армия не сможет переломить ход конфликта на Украине до осени в свою пользу, то ЕС и США прекратят военную поддержку.

Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что в ходе проверки ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения.